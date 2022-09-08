ММТП стал победителем конкурса «Идём к родителям на работу»

Подведены итоги конкурса «Идём к родителям на работу», который был организован комитетом по туризму Мурманской области совместно с АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» и АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа».

Всего на конкурс было подано 18 заявок от крупнейших предприятий и учебных заведений Мурманской области. Решением жюри первое место занял проект АО «Мурманский морской торговый порт» под названием «Порт для тебя сегодня». В его рамках организуют экскурсии на предприятие для учеников транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска, учащихся средних учебных заведений города и области, воспитанников детского технопарка «Кванториум-51», а также для студентов из Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и Краснодара. Награждение проходило в рамках фестиваля «GASTRO INDUSTRY» в Никеле.

«Промышленный туризм является сегодня одним из наиболее перспективных направлений. Производство становится более технологичным, интерес к посещению предприятий возрастает. На конкурсе были представлены предприятия малого бизнеса и ведущие компании региона, которые подготовили познавательные экскурсии для подрастающего поколения», - сказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

По признанию членов жюри, проект АО «ММТП» отличает продуманностью и точно выбранной целевой аудиторией. Мурманский морской торговый порт не случайно называют старшим братом Мурманска, поэтому ребятам интересно узнать об истории и его деятельности в современных условиях, когда порт, словно живой организм, развивается и меняется вместе с муниципалитетом.

«За последние годы мы провели не одну сотню экскурсий. Неизменно главное – ребята всегда с большим интересом посещают Мурманский морской торговый порт, узнают для себя много нового, в том числе об истории Мурманска. Юные гости своими глазами видят, насколько сложная, почетная и ответственная работа в порту. Поэтому после экскурсии многие выбирают АО «ММТП» в качестве будущего места работы», - отметила начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

Как рассказали представители предприятия, экскурсии в порт, как правило, начинаются с посещения сквера у морского вокзала со скульптурой «Паруса мечты», где также установлен бюст основателя порта, начальника Управления портовых изысканий на Мурманском побережье Баренцева моря Валериана Ляхницкого. Далее юные мурманчане идут в музей Мурманского морского торгового порта. Там при помощи мультимедийного комплекса и уникальных экспонатов знакомятся с историей порта и его деятельностью в наши дни. Это происходит, в том числе, в игровой манере, что вызывает дополнительный интерес со стороны подрастающего поколения. В программу экскурсий также включают посещение экологической диспетчерской и причалов предприятия.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249866%2Fwall-149919532_2733