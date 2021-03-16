ММТП выступает партнером 86-ого Праздника Севера

В Мурманске дан старт 86-го традиционного международного Праздника Севера и 61-го Праздника Севера учащихся. Ожидается, что на старты выйдут более 2500 российских и иностранных спортсменов в таких видах спорта, как лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, конькобежный и национальные виды спорта и др. Главное спортивное событие Кольского Заполярья проходит при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт».

«Мурманский морской торговый порт традиционно выступает партнером Полярной Олимпиады – знакового события в жизни Мурманска и Мурманской области. Это настоящий праздник для спортсменов и всех любителей спорта. В нём ярко проявляются поддержка спорта и физической культуры, приверженность к здоровому образу жизни, сохранение и развитие традиций нашего края», - отметил генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Помощь мурманских портовиков будет направлена на подготовку и проведение соревнований, в том числе – 47-ого Мурманского лыжного марафона по программе «Euroloppet» и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet». Также на базе яхт-клуба АО «ММТП» 23-29 марта в ранге этапа Кубка России пройдут соревнования по парусному спорту. Помимо этого, портовики-любители лыжных гонок сами планируют выйти на лыжную марафонскую дистанцию.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим», отмечающие в этом году 20 лет. АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.