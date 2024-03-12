ММТП выступает партнером 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся

При поддержке Мурманского морского торгового порта состоятся соревнования по парусному спорту в следующих спортивных дисциплинах: «класс – сноукайтинг марафон – доска», «класс – сноукайтинг марафон – лыжи», «класс – зимний виндсерфинг». Планируется, что соревнования пройдут 26-31 марта на базе яхт-клуба АО «ММТП» и в районе с. Териберка.

В ближайшее воскресенье, 17 марта, на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске состоится торжественная церемония открытия 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся. Как и в предыдущие годы, Мурманский морской торговый порт выступает партнёром Полярной Олимпиады.

Как сообщает пресс-служба АО «ММТП», предприятие ежегодно оказывает помощь в организации главного спортивного праздника региона. Выделяемые средства, прежде всего, будут направлены на проведение самого зрелищного события Полярной Олимпиады – 50-го Мурманского лыжного марафона Праздника Севера.

Как сообщают организаторы, в гонках на дистанции 50 км и 25 км свободным и классическим стилями примут участие около 3 тысяч спортсменов из 62 регионов России, а также из Германии, Словении, Грузии и Белоруссии. Перед гонкой стартует Детский марафон, во время которого порядка 300 юных северян преодолеют дистанцию в 650 метров.

Также при поддержке Мурманского морского торгового порта состоятся соревнования по парусному спорту в следующих спортивных дисциплинах: «класс – сноукайтинг марафон – доска», «класс – сноукайтинг марафон – лыжи», «класс – зимний виндсерфинг». Планируется, что соревнования пройдут 26-31 марта на базе яхт-клуба АО «ММТП» и в районе с. Териберка.

«Мурманский морской торговый порт рад снова поддержать любимый Праздник Севера! Коллектив порта желает всем участникам состязаний хорошего настроения и удачных стартов. Порт за спорт!», - подчеркнула заместитель исполнительного директора по персоналу Мурманского морского торгового порта Инга Русакевич.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».