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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.23 13:30

ММТП выступает партнёром Полярной Олимпиады-2023

4 марта в Мурманской области вновь загорится огонь Полярной Олимпиады. Торжественная церемония открытия 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся пройдёт на Центральном стадионе областного центра. Как и в предыдущие годы, АО «Мурманский морской торговый порт» выступает партнёром Полярной Олимпиады.

«Церемония открытия состоится на Центральном стадионе Мурманска, посетить её смогут все желающие. Праздник будет проходить больше месяца. Жителей и гостей региона ждут соревнования по зимним видам спорта, традиционный Мурманский лыжный марафон, «Гонка Героев» и много других зрелищных мероприятий», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ежегодно АО «Мурманский морской торговый порт» оказывает помощь в проведении главного спортивного праздника региона. Выделяемые предприятием средства, прежде всего, пойдут на проведение самого зрелищного события Полярной Олимпиады - 49-го Мурманского лыжного марафона, который пройдет по программе Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet» 1-2 апреля.

«Мурманский морской торговый порт традиционно выступает партнером Полярной Олимпиады – знакового события в жизни Мурманска и Мурманской области. Это настоящий праздник для спортсменов и всех любителей спорта. В нём ярко проявляются поддержка спорта и физической культуры, приверженность к здоровому образу жизни, сохранение и развитие традиций нашего края», - отмечал исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Андрей Чибис отметил, что с каждым годом Полярная Олимпиада привлекает всё больше спортсменов и болельщиков со всех уголков страны. В 2022 году Праздник Севера посетили более 35 тысяч человек, в том числе, свыше 5 тысяч спортсменов.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250909%2Fwall-149919532_3001

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