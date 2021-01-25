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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.21 16:30

ММТП является лидером по внедрению наилучших доступных технологий - Евгений Гуляев

Специалисты АО «Мурманский морской торговый порт» продолжают проводить занятия в транспортно-логистическом классе гимназии №8 г. Мурманска, который был открыт в 2016 году по инициативе градообразующего предприятия и стал первым в России специализированный классом этого профиля. Лекция, которую прочитал технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев, была посвящена «технической» стороне деятельности предприятия: применению современной техники, внедрению прогрессивных технологий в организации погрузочно-разгрузочных работ, использованию наилучших доступных технологий.

«Использование современной техники – это важнейший элемент успешной работы порта. Она должна быть эффективной, экономичной, отвечающей самым актуальным требованиям», - сказал Евгений Гуляев.

В качестве примера внедрения таких технологий технический директор рассказал о разработке и внедрении в эксплуатацию уникального пылеветрозащитного экрана, который построен по периметру производственной площадки ММТП. Реализация проекта была начата с изучения передового мирового опыта применения подобных технологий в портах Японии, Австралии, Китая, Канады и других стран. Впоследствии он был адоптирован к условиям Арктики. Реализация проекта является важным шагом в реализации масштабной программы АО «ММТП» и АО «СУЭК» в рамках выполнения соглашения о взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

«Напомню, что по оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, АО «Мурманский морской торговый порт» считается одним из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ), которые должны применяться при перевалке навалочных грузов в морских портах России. Помимо использования уникальных пылеветрозащитных экранов различные технологии применяются на каждом этапе работы порта: это система орошения из 14 стационарных и 3 мобильных тумано- и снегообразующих водяных пушек, использование специальных машин-«пылесосов», деятельность экологической диспетчерской АО «ММТП» и другие», - отметил Евгений Гуляев.

А совсем в недавно, в конце 2020 года, в Мурманский морской торговый порт поставлен портальный крана «Витязь» грузоподъёмностью 124 тонны, аналогов которому нет в России и странах СНГ. Ввод в эксплуатацию нового портального крана – это еще один шаг в реализации программы модернизации мощностей Мурманского морского торгового порта - крупнейшей стивидорной компания в Арктической зоне Российской Федерации.

Напомним, что рамках учебной программы помимо основных предметов учащимся транспортно-логистического класса преподают менеджмент, маркетинг, обществознание, логистику и профессиональные термины преподаватели из Мурманского арктического государственного университета. В свою очередь, сотрудники АО «ММТП» проводят лекции по таким дисциплинам, как логистика стивидорной компании, финансы предприятия, железнодорожное обеспечение работы порта, эксплуатация машин, механизмов и перегрузочного оборудования порта, реализация экологических программ. Старшеклассники знакомятся с производством, историей, социальными проектами АО «ММТП», проходят обучение на базе учебно-курсового комбината предприятия. Традиционно конкурс для поступления в транспортно-логистический класс составляет более двух человек на место. После завершения обучения в гимназии учащиеся специализированного класса имеют возможность поступить на профильные дисциплины в высшие учебные заведения.

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светлый
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