ММТП запускает конкурс «Комфортная среда обитания-2020»

Мурманский морской торговый порт совместно с Фондом «СУЭК-регионам» и АНО «Новые технологии развития» запускает конкурс социальных проектов по благоустройству территории «Комфортная среда обитания» для жителей столицы Кольского Заполярья. Данное мероприятие проходит в рамках Года памяти и славы, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках конкурса предполагается участие по пяти различным номинациям: «Уютный двор, уютный дом» - благоустройство дворов, эстетическое оформление подъездов; «Красота вокруг нас» - благоустройство территорий, ландшафтные проекты; «Чистый город – здоровое будущее» - экологические проекты; «Территория здоровья» - формирование здорового образа жизни, популяризацию массового спорта и физической культуры; «Познаём Россию» - проекты, направленные на знакомство с природой России и традиционной культурой местных сообществ и содействующие сохранению природных богатств и местной социокультурной среды.

Стоит отметить, что оргкомитет регионального конкурса будет оценивать проект по их социальной значимости, долгосрочности, реалистичности, экономической эффективности. Заявки на участие принимаются в электронном виде до 23 июня 2020г. по электронному адресу: ChadaevaGF@portmurmansk.ru.

Напомним, что конкурс «Комфортная среда обитания» проводится с 2011 года в регионах, где работают предприятия Сибирской угольной энергетической компании (АО «СУЭК»). С 2016 года при содействии АО «Мурманский морской торговый порт» получить финансовую поддержку для реализации своих социальных инициатив могут и жители города Мурманска. Ежегодно растет число участников конкурса и победителей. Если в 2016 году была поддержана одна инициатива, то уже в 2017-м – три, а в 2018-м – четыре.

Цель конкурса «Комфортная среда обитания – 2020» – максимально широкое вовлечение граждан в формирование благоприятной среды и комфортных условий проживания в регионах. В конкурсном отборе принимают участие общественные организации, инициативные группы граждан, учреждения социальной сферы, а также мурманчане, предложившие интересные проекты, соответствующие целям и задачам конкурса.

Бланк заявки и положение конкурса доступны для скачивания по ссылке:

http://www.portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3502