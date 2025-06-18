Мнение северян об искусственном интеллекте поможет выявить приоритетные сферы его внедрения

На платформе обратной связи открыт опрос Министерства цифрового развития Мурманской области, который поможет лучше понять отношение северян к использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различных сферах деятельности.

«Сейчас искусственный интеллект активно применяется на территории региона в сфере здравоохранения, в том числе в телемедицине, когда врач может оказать консультацию в онлайн-режиме, при работе с большим объёмом данных, например, для анализа исследований лучевой диагностики или для анализа и прогнозирования событий в системе общественного видеонаблюдения и аналитики», – сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Крупные компании региона также понимают важность внедрения современных решений с использованием ИИ в своей работе. Машинное обучение используется при производстве никеля, а компьютерное зрение определяет качество готовой продукции. Безопасность помогает обеспечивать специальный тепловизионный комплекс контроля слепых зон и экстренного торможения «Антинаезд», установленный в крупную транспортную технику и позволяющий снизить травматизм на территории предприятий.

«Сфера применения ИИ стремительно развивается и постепенно будет масштабироваться ещё больше. Задача министерства – в приоритетных отраслях внедрить лучшие практики, которые будут полезны и безопасны в первую очередь для жителей Мурманской области, а также создать возможности для обучения, потому что мы видим запрос молодых северян», – сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

В январе завершился третий сезон всероссийского просветительского онлайн-проекта «Учимся сами, обучаем ИИ», благодаря которому подростки научились создавать собственный контент при помощи искусственного интеллекта. А уже сейчас в регионе открыт набор в Центр научно-технологического творчества для детей и подростков «Родина», где работе с ИИ посвящена отдельная программа.

С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», важной частью которого стал федеральный проект «Искусственный интеллект». Кроме этого, правительство России сообщило о запуске Центра развития искусственного интеллекта с целью систематизации внедрения технологии ИИ, а также распространения лучших практик, которые уже существуют в России. В задачи данного центра будет входить и нормативно-правовое регулирование обеспечения безопасности технологий. Он создаётся на базе Аналитического центра при правительстве России как общефедеральный проектный офис.

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, развитие информационных систем и внедрение искусственного интеллекта в приоритетных отраслях закреплено стратегией развития Мурманской области до 2030 года «На Севере – жить!».