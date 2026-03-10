«Мнение. Влияние. Выбор»: состоится открытие выставки живописи и объектов Фёдора Мухаметшина

Мурманский областной художественный музей 13 марта в 17.00 открывает выставку «Мнение. Влияние. Выбор» - живопись и объекты Фёдора Мухаметшина (г. Апатиты).

Фёдор Мухаметшин - художник из города Апатиты. Работает с разнообразными материалами, такими как стекло, дерево, керамика, железо и другими природными компонентами. Художник занимается реставрацией барельефов и мозаик города, а также создаёт арт-объекты, является резидентом центра современного искусства «Сияние». Предпочитает использовать природные материалы в своих работах.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, выставка представляет собой пространство размышлений над фундаментальной темой личного выбора, мнения и влияния. Художник обращается к сложной природе взаимодействия мнений разных уровней: собственных убеждений, взглядов семьи, руководства, случайных прохожих и медиапространства. Каждый зритель оказывается вовлеченным в визуализацию процессов принятия решений.

Выставку можно будет посетить до 5 апреля. (0+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457274514%2F01b395de56e743c23c