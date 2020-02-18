Мнения горожан учитываются

Очередной рейд по проверке качества работы управляющих компаний состоялся в жилом районе Росляково. Участие в нём помимо коммунальщиков приняли представители Ленинского административного округа, а также депутаты Совета депутатов города Мурманска.

Инспектирующие посетили несколько дворов, где проверили качество посыпки и вывоза снега, а также обратили внимание на снежные шапки и наледь. Первым в объезде стал двор домов № 14 и 16 по Североморскому шоссе, который имеет особое значение, так как ведет к поликлинике. Им активно пользуются как пешеходы, так и автомобилисты.

– Мы видим, что управляющая организация посыпает как проезжую так пешеходную часть, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Матвеева. – Многие росляковцы обращались с просьбой оборудовать в этом дворе более удобную лестницу. Я донесла эту информацию до руководства УК, думаю, что вопрос будет решён положительно.