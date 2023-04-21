В Мурманске пройдёт гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»В Мурманской области увеличено количество участков для промысла горбуши в Белом море
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.04.23 18:00

Мнения россиян о длинных майских выходных разделились

В Госдуму депутатами одной из фракций был внесён законопроект, который предусматривает увеличение выходных дней на майские праздники за счёт сокращения новогодних каникул. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, поддерживают ли подобную идею россияне. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

4 из 10 россиян поддерживают идею сокращения новогодних праздников и увеличения майских: «Весной у многих людей большие дачные заботы, а зимой радуются только лыжники»; «Пусть будет меньше в январе, многие отчёты сдают и поэтому сидят на работе».

42% — против инициативы: «Для меня зимние выходные значительно более ценные, чем майские праздники»; «Оставьте длинную зимнюю сказку!».

Уровень поддержки законопроекта растёт с увеличением возраста опрошенных: 36% среди россиян до 34 лет и 41% среди тех, кто старше 45 лет. Чаще остальных идею о длинных майских праздниках поддерживают респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (45%).

Время проведения опроса: 5—18 апреля 2023 года.

Продление майских праздников в 2023 году на федеральном уровне практически исключено ввиду того, что для этого необходима отдельная законодательная база, внести поправки в которую в этом году уже просто не будет времени. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Законодательно на федеральном уровне в этом году длинные майские невозможны. Что касается дополнительных праздничных дней на уровне регионов, то местный парламент может принять такой закон. По регионам сложнее — надо смотреть уставы субъектов. Теоретически, губернатор мог бы это сделать, но, как показывает практика, обычно подобные решения оспаривались в суде», — сказал Нилов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Внутренняя трудовая мобильность: в какие регионы страны готовы ехать россияне ради высокой зарплаты и новой работы
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Комментарий к новости:Александр Водопьянов, актёр, режиссёр, педагог и заслуженный артист России: его первое выступление смотрел всего один зритель, или Творческий путь нашего земляка
-Правовая консультация (18+)Стоит ли идти в отпуск в мае и как увеличить отпускные?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Внутренняя трудовая мобильность: в какие регионы страны готовы ехать россияне ради высокой зарплаты и новой работы-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 13 копеек, евро теряет 11 копеек-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Туломской ГЭС начался монтаж гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о наделении родителей участников СВО правом на кредитные каникулы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика