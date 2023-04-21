Мнения россиян о длинных майских выходных разделились

В Госдуму депутатами одной из фракций был внесён законопроект, который предусматривает увеличение выходных дней на майские праздники за счёт сокращения новогодних каникул. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, поддерживают ли подобную идею россияне. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

4 из 10 россиян поддерживают идею сокращения новогодних праздников и увеличения майских: «Весной у многих людей большие дачные заботы, а зимой радуются только лыжники»; «Пусть будет меньше в январе, многие отчёты сдают и поэтому сидят на работе».

42% — против инициативы: «Для меня зимние выходные значительно более ценные, чем майские праздники»; «Оставьте длинную зимнюю сказку!».

Уровень поддержки законопроекта растёт с увеличением возраста опрошенных: 36% среди россиян до 34 лет и 41% среди тех, кто старше 45 лет. Чаще остальных идею о длинных майских праздниках поддерживают респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (45%).

Время проведения опроса: 5—18 апреля 2023 года.

Продление майских праздников в 2023 году на федеральном уровне практически исключено ввиду того, что для этого необходима отдельная законодательная база, внести поправки в которую в этом году уже просто не будет времени. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Законодательно на федеральном уровне в этом году длинные майские невозможны. Что касается дополнительных праздничных дней на уровне регионов, то местный парламент может принять такой закон. По регионам сложнее — надо смотреть уставы субъектов. Теоретически, губернатор мог бы это сделать, но, как показывает практика, обычно подобные решения оспаривались в суде», — сказал Нилов.