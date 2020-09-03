5 сентября в Мурманске состоится акция «Зелёный рекорд»Кольскую набережную украсит скульптура кита
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.09.20 13:00

Многие дома в центре Мурманска на ночь останутся без горячей воды

Как сообщает Мурманская ТЭЦ, с 23.00 3 сентября до 6.00 4 сентября - для проведения работ на тепловой сети будет приостановлена подача теплоносителя по объектам:

ул. Челюскинцев, 9, 11, 17/24, 18/20, 20, 21/22, 21а, 21в, 25, 27, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37; ул. Карла Либкнехта, 9, 11, 13, 13а, 15б, 18, 18а, 21/22, 22, 23, 23а, 25, 27а, 29, 30а, 35, 36а, 38, 42, 44, 46/4, 48, 46/3,46/1,46/2, 50, 66, 54, 11а, 15, 15а, 17, 19/15, 27, 34/7, 34а, 31, 33, 40; ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18/13, 21, 22, 24, 23, 25, 29, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; пер. Терский, 3, 4, 7а, 8, 9, 13, 15/15;  ул. Загородная, 7, 13, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28; пер. Водопроводный, 3,7/2,7/2,9; просп. Ленина, 96, 98, 100, 104; ул. Пищевиков, 4, 6, 7, 8, 9, 10/11; ул. Папанина, 22, 24, 26, 28, 32, 30, 34/25, 47; ул. Челюскинцев, 13а, 17/24, 25а, 26а, 28а, 39, 29, 30, 23а; ул. Седова, 8; ул. Туристов, 11а, 19, 23а, 28, 29а, 31, 32, 34а, 43а, 45, 47, 49, 51; ул. Малая ручьевая, 2, 3; ул. Почтовая, 6.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Без увеличения роли государства в процессе производства судового оборудования не обойтись – эксперт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Павел Александрович
03.09.20 11:10
Уточняйте пожалуйста информацию, прежде чем давать комментарий. Уголовное дело, где Глек Р.Е. Является потерпевшим, относится не к небольшой тяжести, а СРЕДНЕЙ(ч.2 ст.112 УК РФ) и сроки давности по не
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Что надо знать, если ты потерпевший?
Varseniy
02.09.20 17:45
Молодцы! Ещё одна достопримечательность будет у нас. Лишь бы хвост вандалы не отбили.
Комментарий к новости:Кольскую набережную украсит скульптура кита
Д.О. Вернер
30.08.20 10:36
Ой, а чем заменим уголь?
Комментарий к новости:Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)17:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Доходы населения в Мурманской области в первом полугодии выросли на 2%-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил на 1,6 рубля, евро – почти на 1,4 рубля-PRO Энергетику (18+)Выработка электроэнергии на Кольской АЭС в августе выросла более чем на 200 млн кВтч-PRO ЖКХ (18+)Многие дома в центре Мурманска на ночь останутся без горячей воды-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Периоды работы в медицинских организациях при работе с пациентами с COVID-19 будут рассчитываться как «день за два»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 672 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика