Многие подрядчики безответственно относятся к обязательствам - вице-губернатор Юрий Сердечкин провёл внеплановую проверку ремонта дорог в Мурманске

Внеплановая проверка ремонта дорог прошла в Мурманске накануне. Заместитель губернатора региона Юрий Сердечкин объехал ряд объектов мурманской дорожной сети, на которых ведутся работы по капитальному ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Выезд на улицы Инженерная, Николаева, Загородная, ремонтируемые в рамках нацпроекта, состоялся без предупреждения. Результаты проверки показали, что многие подрядчики безответственно относятся к обязательствам, а со стороны заказчика нет необходимого контроля за их действиями. На первом объекте был обнаружен один трактор. На втором – трактор, пара рабочих и один руководитель. На третьем – тишина и щебенение (отсыпка щебнем). С таким подходом к делу, конечно, сроки будут затягиваться», – отметил по итогам рейда вице-губернатор.

По итогам поездки запланированы очные встречи, ряд мер по регулированию ситуации будет предпринят уже в ближайшие дни. По словам Юрия Сердечкина, в рамках правового поля курирующее ведомство будет добиваться, чтобы недобросовестные подрядчики не работали на территории региона. 16 сентября объекты агломерации «Мурманская» ждёт комиссионный объезд под руководством Юрия Сердечкина.

Напомним, накануне на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил региональному Минтрансу в ручном режиме помочь администрации Мурманска завершить работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году и сформировать сильного заказчика на будущие периоды. Укладка асфальта в рамках дорожного нацпроекта в столице региона завершена на 14 улицах из 27. Сейчас капитальные работы ведутся на семи объектах, ещё на шести участках осуществляется ремонт.