Многие россияне пока не готовы к зарплате в цифровых рублях

2 из 3 россиян не хотят получать зарплату в цифровых рублях. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны, осведомленных о цифровом рубле.

Только 13% россиян хотели бы получать зарплату в цифровых рублях: 7% — всю сумму, а 6% — только часть зарплаты. Мужчины более лояльны к переменам (16% против 9% среди женщин).

Россияне до 34 лет за зарплату в цифровых рублях чаще тех, кто старше.

67% не хотят получать зарплату в цифровом эквиваленте. 20% затруднились с ответом.

Ранее «SuperJob» выяснил, что осведомленность экономически активных граждан о новой форме отечественной валюте невысока: пока только каждый пятый россиянин знает о цифровом рубле в подробностях.

Время проведения опроса: 14—20 августа 2024 года.