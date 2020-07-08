Многие россияне скучают без постоянных телевстречь с Президентом РФ

В период самоизоляции Владимир Путин, Президент РФ, часто выходил в прямой эфир с обращениями к гражданам, обсуждал рабочие вопросы с министрами, главами ведомств и регионов. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, хотели бы россияне, чтобы подобная практика продолжилась.

Россиян, поддерживающих практику прямых эфиров встреч президента с министрами, главами ведомств и регионов, - 46%. Почти каждый четвертый не считает необходимым продолжать подобные трансляции (24%). 3 из 10 опрошенных с ответом затруднились.

Предложение о проведении регулярных прямых эфиров президента женщины поддерживают чаще мужчин: 50% против 42%. С увеличением возраста опрошенных возрастает и интерес к предложению о продолжении регулярных отчётов главы государства: 39% среди молодёжи до 24 лет и 50% среди россиян старше 45 лет.