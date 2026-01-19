Итоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%Итоги-2025: последние 11 лет стали самыми тёплыми в истории наблюдений - Всемирная метеорологическая организация
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.01.26 10:15

Многие россияне уже решили, куда поедут в предстоящие праздники февраля и марта. В топе популярных городов - Мурманск

Число бронирований россиянами в объектах размещения за границей на предстоящие праздники (20-23 февраля и 6-9 марта) выросло на 79% по сравнению с аналогичными периодами 2025 года. Об этом рассказали ТАСС в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

«Зарубежные направления демонстрируют активный рост: количество бронирований на праздничные даты 20-23 февраля и 6-9 марта 2026 года увеличилось на 79% по сравнению с праздничным периодом 2025 года. Доля зарубежных направлений составила 28% от общего объёма бронирований, что на 6 процентных пунктов (п. п.) выше уровня прошлого года (22%)», - рассказал собеседник ТАСС.

Наиболее заметная динамика зафиксирована в Белоруссии и ОАЭ, где число бронирований на праздничные даты увеличилось в два раза, а также в Таиланде - на 85%. Среди наиболее популярных зарубежных направлений по количеству ранних бронирований - Таиланд, Белоруссия, ОАЭ, Турция, Армения, Китай, Грузия, Вьетнам.

Число бронирований по России на предстоящие праздники выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. «Во многом этому способствует более удачная конфигурация выходных дней - по сравнению с прошлым годом в этом туристов ждут по три дня отдыха, что подходит для планирования короткой поездки», - сказал собеседник агентства.

По его словам, самую высокую динамику показал Нижний Новгород, где число бронирований показывает прирост почти в два раза, а также Москва - на 38% и Эсто-Садок - на 35%. Далее идут Казань с ростом на 33%, Санкт-Петербург - на 30%, Калининград - на 27% и Иркутск - на 20%. Среди российских направлений по количеству ранних бронирований - Санкт-Петербург, Москва, Мурманск, Эсто-Садок, Иркутск, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород. Значительный скачок в топе направлений совершил Мурманск, поднявшись с 20-й строчки, которую занимал в прошлом году, на третью позицию.

Отмечается, что снижение средних цен среди топ-10 российских направлений составляет 3% год к году, до 7,1 тысячи рублей, но некоторые направления, наоборот, растут. Наибольший рост показывают Мурманск  (+25% год к году)  до 5,5 тысячи рублей за ночь, Нижний Новгород (+18%) до 5,8 тысячи рублей и Санкт-Петербург (+16%) до 5 тысяч рублей. В Казани провести ночь в отеле или апартаментах стало дороже на 7%, до 4,7 тысячи рублей, в Иркутске и Калининграде - на 6%, до 5,4 тысячи и 4,6 тысячи рублей соответственно.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«В поисках Жванецкого». Документальный фильм (16+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Жизнь меняется: Росстат актуализировал набор товаров и услуг для расчёта индекса потребительских цен на 2026 год-PRO Валюту (16+)В ходе торгов доллар дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»