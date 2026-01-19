Многие россияне уже решили, куда поедут в предстоящие праздники февраля и марта. В топе популярных городов - Мурманск

Число бронирований россиянами в объектах размещения за границей на предстоящие праздники (20-23 февраля и 6-9 марта) выросло на 79% по сравнению с аналогичными периодами 2025 года. Об этом рассказали ТАСС в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

«Зарубежные направления демонстрируют активный рост: количество бронирований на праздничные даты 20-23 февраля и 6-9 марта 2026 года увеличилось на 79% по сравнению с праздничным периодом 2025 года. Доля зарубежных направлений составила 28% от общего объёма бронирований, что на 6 процентных пунктов (п. п.) выше уровня прошлого года (22%)», - рассказал собеседник ТАСС.

Наиболее заметная динамика зафиксирована в Белоруссии и ОАЭ, где число бронирований на праздничные даты увеличилось в два раза, а также в Таиланде - на 85%. Среди наиболее популярных зарубежных направлений по количеству ранних бронирований - Таиланд, Белоруссия, ОАЭ, Турция, Армения, Китай, Грузия, Вьетнам.

Число бронирований по России на предстоящие праздники выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. «Во многом этому способствует более удачная конфигурация выходных дней - по сравнению с прошлым годом в этом туристов ждут по три дня отдыха, что подходит для планирования короткой поездки», - сказал собеседник агентства.

По его словам, самую высокую динамику показал Нижний Новгород, где число бронирований показывает прирост почти в два раза, а также Москва - на 38% и Эсто-Садок - на 35%. Далее идут Казань с ростом на 33%, Санкт-Петербург - на 30%, Калининград - на 27% и Иркутск - на 20%. Среди российских направлений по количеству ранних бронирований - Санкт-Петербург, Москва, Мурманск, Эсто-Садок, Иркутск, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород. Значительный скачок в топе направлений совершил Мурманск, поднявшись с 20-й строчки, которую занимал в прошлом году, на третью позицию.

Отмечается, что снижение средних цен среди топ-10 российских направлений составляет 3% год к году, до 7,1 тысячи рублей, но некоторые направления, наоборот, растут. Наибольший рост показывают Мурманск (+25% год к году) до 5,5 тысячи рублей за ночь, Нижний Новгород (+18%) до 5,8 тысячи рублей и Санкт-Петербург (+16%) до 5 тысяч рублей. В Казани провести ночь в отеле или апартаментах стало дороже на 7%, до 4,7 тысячи рублей, в Иркутске и Калининграде - на 6%, до 5,4 тысячи и 4,6 тысячи рублей соответственно.