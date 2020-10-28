Многие российские компании стали жертвами экономических преступлений хотя бы раз за последние три года

Для некоторых из них это закончилось крушением бизнеса. Порядка 78% отечественных компаний признали, что хотя бы раз за последние три года становились жертвами экономических преступлений

Как пишут «Известиям», ссылаясь на компанию «Group-IB», «с мошенничеством самых разных масштабов сегодня может столкнуться любая компания»

- Недобросовестные заёмщики, ненадежные контрагенты, корпоративные споры и коррупционные схемы могут влиять на ведение бизнеса вплоть до фатальных последствий, - прокомментировал глава лаборатории компьютерной криминалистики «Group-IB» Валерий Баулин.

Он пояснил, что сегодня все традиционные виды преступлений совершаются с использованием цифровых устройств. И исход дела в суде зависит от того, насколько правильно проведён анализ этих устройств и юридически грамотно закреплены цифровые улики. Выявить преступление можно за счёт ревизионной проверки (изучение отчётности, корректности бухучёта, выявление нарушений корпоративных процедур по одобрению сделок, расхождений фактических и учетных данных) и финансовой криминалистики (установление признаков преступлений).

Как рассказали «Известиям» в «Group-IB», мошенничество может осуществляться как изнутри компании (начиная с собственников, заканчивая рядовыми сотрудниками), так и сторонними лицами. Например, в практике компании есть расследование по обращению крупного ритейлера, который захотел провести ревизионную проверку. Она выявила факт вывода активов, благодаря отражению в документах несуществующей продукции, которая никогда не существовала и не поставлялась на склады.

Еще одно распространенное преступление условно называется "аферы с российской нефтью". Эта интернациональная масштабная схема включает в себя создание поддельных веб-сайтов для различных воображаемых российских нефтяных, энергетических, минеральных, агрохимических, газовых и угольных компаний. Для поддержки мошенничества также создаются фальшивые порталы российских министерств, ассоциаций, банков, юридических фирм и судоходных компаний. Также злоумышленники часто выдают себя и общаются с жертвой от имени реально существующей крупной нефтяной компании, потенциально вводя ее в заблуждение. Цель состоит в том, чтобы побудить жертву уплатить аванс за несуществующие товары.

Проблема с экономическими аферами, действительно, распространенная, считает член Экспертного совета ФАС по защите конкуренции на рынке финансовых услуг Андрей Моисеев.