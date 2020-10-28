У Мурманской области появился интерактивный туристический порталХотите - верьте, хотите - проверьте - Минтруд пообещал рост прожиточного минимума пенсионера
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)28.10.20 10:45

Многие российские компании стали жертвами экономических преступлений хотя бы раз за последние три года

Для некоторых из них это закончилось крушением бизнеса. Порядка 78% отечественных компаний признали, что хотя бы раз за последние три года становились жертвами экономических преступлений

Как пишут «Известиям», ссылаясь на компанию «Group-IB», «с мошенничеством самых разных масштабов сегодня может столкнуться любая компания»

- Недобросовестные заёмщики, ненадежные контрагенты, корпоративные споры и коррупционные схемы могут влиять на ведение бизнеса вплоть до фатальных последствий, - прокомментировал глава лаборатории компьютерной криминалистики «Group-IB» Валерий Баулин.

Он пояснил, что сегодня все традиционные виды преступлений совершаются с использованием цифровых устройств. И исход дела в суде зависит от того, насколько правильно проведён анализ этих устройств и юридически грамотно закреплены цифровые улики. Выявить преступление можно за счёт ревизионной проверки (изучение отчётности, корректности бухучёта, выявление нарушений корпоративных процедур по одобрению сделок, расхождений фактических и учетных данных) и финансовой криминалистики (установление признаков преступлений).

Как рассказали «Известиям» в «Group-IB», мошенничество может осуществляться как изнутри компании (начиная с собственников, заканчивая рядовыми сотрудниками), так и сторонними лицами. Например, в практике компании есть расследование по обращению крупного ритейлера, который захотел провести ревизионную проверку. Она выявила факт вывода активов, благодаря отражению в документах несуществующей продукции, которая никогда не существовала и не поставлялась на склады.

Еще одно распространенное преступление условно называется "аферы с российской нефтью". Эта интернациональная масштабная схема включает в себя создание поддельных веб-сайтов для различных воображаемых российских нефтяных, энергетических, минеральных, агрохимических, газовых и угольных компаний. Для поддержки мошенничества также создаются фальшивые порталы российских министерств, ассоциаций, банков, юридических фирм и судоходных компаний. Также злоумышленники часто выдают себя и общаются с жертвой от имени реально существующей крупной нефтяной компании, потенциально вводя ее в заблуждение. Цель состоит в том, чтобы побудить жертву уплатить аванс за несуществующие товары.

Проблема с экономическими аферами, действительно, распространенная, считает член Экспертного совета ФАС по защите конкуренции на рынке финансовых услуг Андрей Моисеев.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Побочный эффект пандемии – в Мурманской области выпущено пищевой продукции на 58,1 млрд рублей, а прибыль получили – 5,9 млн
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Ольга
26.10.20 11:05
Видно, что уже нечем мужикам заняться в нашем государстве.
Комментарий к новости:В Мурманске установлен мировой рекорд по силовому экстриму: атлеты сдвинули с места парусник «Седов»
вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
Комментарий к новости:«Огурцами» в Мурманске в 2021 году не запахнет
Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Комментарий к новости:В Общественной палате РФ поддержали позицию рыбаков о необходимости господдержки рыбохозяйственной науки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Прокуроры: Токийский процесс: правосудие с акцентом». Документальный фильм (12+)15:45«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рост цен на бензин в Мурманской области почти остановился-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,1 рубля, евро укрепилось почти на 91 копейку-PRO Энергетику (18+)Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 октября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Путин подписал закон о диспансеризации военных и проверке их на наркотики
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика