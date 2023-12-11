Многие вопросы мурманчан оперативно решаются после еженедельных встреч горожан с главами округов областного центра

Задать вопросы, обратить внимание на волнующие проблемы и обратиться за помощью могут жители Мурманска в ходе живого общения с главами округов города во всех районах Мурманска. Такие встречи еженедельно проводятся по инициативе главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина.

Глава Октябрьского округа Андрей Здвижков и депутат Совета депутатов города Мурманска Анна Верещагина встретились с жителями дома №8 по ул. Старостина. Северяне пожаловались на гололед и снежную «кашу» на дороге. Обращения в управляющую организацию результатов не дали. Жители дома №31/2 по ул. Полярные Зори также обратились к главе округа и депутату Совета депутатов города Мурманска Ольге Дзюбе с жалобами на управляющую компанию. По их словам, дворовый проезд не посыпается песком и не обрабатывается противогололедной смесью.

На встрече возле дома №1 по ул. Ушакова мурманчане рассказали главе Ленинского округа Андрею Костину о неудовлетворительной расчистке придомовой территории от снега и наледи. После встречи территория была очищена. Кроме того, жильцы дома сообщили о недостаточной температуре воздуха в квартирах, пожаловались на плохое качество воды. Также к главе Ленинского округа и депутатам Совета депутатов города Мурманска Ольге Дзюбе и Татьяне Ковалевой обратились с просьбами о замене пандуса, расположенного в районе поликлиники по адресу ул. Лобова, 33/2, а также об установке остановочного павильона на остановке общественного транспорта «ул. Ушакова» в северном направлении.

Жители дома №30 по ул. Октябрьской пожаловались главе округа и координатору проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» Сергею Тяну на неубранные с придомовой территории строительные отходы. Проблема была решена – стройматериалы убраны и вывезены.

Глава Первомайского округа Николай Зикеев на этой неделе также провел две встречи с жителями. Первая состоялась возле дома №212 по просп. Кольскому, на ней присутствовала депутат Совета депутатов города Мурманска Наталья Найденова. Во второй, прошедшей по адресу просп. Кольский, 176/1, принял участие депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Савенков. Вопросы северян касались благоустройства придомовой территории.

Как сообщает администрация города Мурманска, после прошедших ранее встреч оперативно были решены многие вопросы мурманчан:

- вывезен строительный мусор с контейнерной площадки возле дома №12 по ул. Достоевского,

- расчищена территория вдоль дома №10 по ул. Капитана Орликовой,

- на ул. Спартака заменен светильник на опоре освещения,

- на ул. Баумана, 28 вывезен строительный мусор с контейнерной площадки,

- на фасаде дома 13 по ул. Достоевского закрашены графические надписи,

- закрашены граффити с незаконной рекламой, размещенные на трансформаторной подстанции возле дома №30 по ул. Зои Космодемьянской,

- на ул. Генерала Щербакова, 12 вывезен мусор, оставленный возле магазина.

Все вопросы мурманчан обязательно берутся в работу.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26269&page=1