Много ли для счастья надо в 2025 году? Ответ знает hh.ru

Синдром отложенной жизни подтвердили 69% местных респондентов, сказав, что станут счастливее, как только найдут хорошую работу. На отпуск, который должен принести счастье в 2025 году, надеются ещё 33% опрошенных – именно этот способ поможет им стать счастливее. Встреча с семьей и родными сделают счастливыми ещё 22% местных респондентов.

Аналитики hh.ru провели опрос среди местных жителей и выяснили, достижение каких целей и задач приносит им ощущение счастья. Выяснилось, что для достижения счастья нужно хорошенько потрудиться.

Синдром отложенной жизни подтвердили 69% местных респондентов, сказав, что станут счастливее, как только найдут хорошую работу. На отпуск, который должен принести счастье в 2025 году, надеются ещё 33% опрошенных – именно этот способ поможет им стать счастливее. Встреча с семьей и родными сделают счастливыми ещё 22% местных респондентов.

Примечательно, что близко к ним стоят те, кого покупка машины сделает счастливым. Кроме того, ещё 14% респондентов в регионе верят в удачу и назвали выигрыш в лотерею вполне возможным вариантом достижения счастья в ближайшем будущем.

Ещё 18% добавили, что встреча и развлечения с друзьями добавят им счастья. Ещё 20% приносит счастье новая любовь. 18% заявили, что станут счастливее, когда станут здоровыми. 12% местных жителей будут счастливы, если закроют ипотеку.

12% верят, что изучение иностранного языка принесёт счастье, ещё 10% почувствуют счастье, если выйдут замуж (женятся), ещё 12%, если родят ребёнка.

Среди других событий, после которых они станут счастливее, люди назвали: окончание ремонта, открытие собственного бизнеса, обретение спокойствия, закрытие кредитов, возможность выспаться, два выходных в неделю, развод с супругом(ой), создание пассивного дохода, защиту кандидатской диссертации (наглядно на диаграмме).