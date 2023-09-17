Много ли россиянину для счастья надо? 200 тысяч рублей!

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, сколько денег в месяц нужно россиянину для счастья: самые большие запросы у москвичей, жителей Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска и Ростова-на-Дону, самые скромные — в Ярославле, Барнауле, Кирове, Волгограде и Астрахани. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В среднем россиянину нужно 200 тысяч в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым, +3% по сравнению с мартом этого года. Мужчинам для счастья требуется 222 тысячи рублей, женщинам — 175. С увеличением возраста респондентов растут и денежные запросы: респондентам до 24 лет для счастья нужно 150 тысяч рублей, россиянам старше 45 лет — 222. С ростом доходов россиян ситуация аналогичная: тем, кто получает до 50000 рублей в месяц, для счастья достаточно 155 тысяч рублей, для респондентов с доходом от 80000 рублей требуется 260 тысяч рублей.

В рейтинге городов с самыми высокими запросами — Москва (265 тысяч рублей), Санкт-Петербург и Владивосток (по 230 тысяч рублей), Хабаровск (220 тысяч рублей) и Ростов-на-Дону (218 тысяч рублей). Самые скромные «счастливые» суммы — в Ярославле и Барнауле (по 177 тысяч рублей), в Кирове, Волгограде и Астрахани (по 180 тысяч рублей).

По сравнению с мартом текущего года, самый большой темп прироста финансовых запросов отмечается в Ярославле (+10%), в Волгограде, Липецке, Уфе, Челябинске и Хабаровске (плюс по 9%).

Время проведения опроса: 1 августа — 13 сентября 2023 года.