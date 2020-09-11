Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота выполнила стрельбу противолодочной ракетой в Баренцевом море

Экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота в рамках отработки плановых противолодочных задач в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море выполнил стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели.

По данным флота, стрельба была проведена практическим боезапасом без боевой части.

Как сообщает пресс-служба СФ, противодействие подводникам оказывал экипаж многоцелевой крейсерской атомной подводной лодки другого соединения подводных сил Северного флота, который также обозначил применение ракетного подводного оружия.

Несколько дней назад в Баренцевом море экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали торпедную стрельбу по подводной цели в дуэльном варианте.