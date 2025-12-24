Многоцелевая подводная лодка Северного флота выполнила торпедную стрельбу в рамках тренировки в Баренцевом море

Экипаж многоцелевой подводной лодки Северного флота в рамках выполнения курса боевой подготовки отработал тактику борьбы с кораблем условного противника с применением торпедного оружия.

Тренировка подводников прошла в одном из полигонов Северного флота в Баренцевом море. Противодействие подводной лодке оказывал малый противолодочный корабль «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе тренировки экипаж малого противолодочного корабля отработал маневрирование и уклонение от торпедной атаки.

Экипаж подводной лодки выполнил задачи по поиску надводной цели, слежению за ней и выходу в торпедную атаку. Стрельба проводилась практической торпедой без боевой части.

Район проведения стрельбы был закрыт для гражданского судоходства.

После выполнения атаки подводники отработали маневр уклонения и ухода из-под ответного удара.

Фото предоставлено пресс-службой СФ.