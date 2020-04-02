Многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень» отправят в Арктику

Из семи субмарин, которые поступят в ВМФ, пять будут развернуты на Северном флоте. Об этом сообщают «Известия».

В арсенале кораблей крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые «Цирконы». Для подлодок построят защищенную от противника базу — на ней будет вся необходимая инфраструктура для несения боевого дежурства. Эксперты отмечают, что «Ясени» серьёзно укрепят обороноспособность государства. В случае необходимости они возьмут под свой контроль всю Атлантику и даже восточное побережье США.

«Лодки серьёзно укрепят ВМФ. Они будут отвечать за борьбу с авианесущими группировками (АУГ), следить за субмаринами противника, имеющими стратегическое оружие, а также наносить удары по важным наземным объектам, — рассказал «Известиям» эксперт. — АПЛ Северного флота, в частности, придётся сдерживать авианосцы вероятного противника. Корабль, на борту которого до 90–100 самолётов, часть из которых располагает ядерными боеприпасами, нельзя близко подпустить к своим берегам. У «Ясеней» есть торпедно-ракетное вооружение, которое позволит решить эту задачу. А районы патрулирования АУГ хорошо известны, так же как и методы борьбы с ними», - отмечает председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, капитан первого ранга запаса Игорь Курдин.

Кроме того, «Ясени-М» малошумные и имеют большой модернизационный задел, что позволит им долго оставаться в составе флота, подытожил эксперт.