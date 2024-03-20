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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.24 13:30

Многодетная семья Фирсовых из Мурманска награждена медалью ордена «Родительская слава»

За выдающиеся заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Президент России Владимир Путин подписал Указ о присуждении медали ордена «Родительская слава» мурманчанам Владимиру и Елене Фирсовым.

Владимир и Елена воспитывают пять детей. Старшие дети уже получили образование и работают. Так, 25-летний Игорь трудится в должности инженера-конструктора в Калужском научно-исследовательском институте телемеханических устройств. Молодой человек с детства увлечён спортом и ведёт здоровый образ жизни. А 23-летняя дочь Евгения в прошлом году окончила Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского и работает в школе преподавателем английского языка.

14-летний Григорий и 12-летний Николай обучались в Мурманском политехническом лицее, а также в Мурманской областной спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта. Юноши регулярно участвовали в городских соревнованиях и спортивных событиях нашего региона. Младшая дочь, 10-летняя Ксения, получила дополнительное образование по классу домра в Мурманской детской музыкальной школе №1 им. А.Н. Волкова.

В 2017 году мама Елена была отмечена почётным знаком Мурманской области «Материнская слава».

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, орден и медаль ордена «Родительская слава» – это высшая форма поощрения многодетных россиян. Семьи, которым присуждены награды, имеют право на федеральную выплату в размере 500 и 200 тысяч рублей соответственно. Кроме того, по поручению губернатора Андрея Чибиса награждённым родителям дополнительно выплачивается 5 млн рублей. Эти средства можно направить на покупку авто или улучшение жилищных условий. Также в Мурманской области многодетным северянкам, награждённым почётным знаком «Материнская слава», орденом или медалью ордена «Родительская слава», полагается единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка до 18 лет.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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