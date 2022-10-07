Многодетная семья Халитовых из Мурманска получила в подарок музыкальные инструменты

1 июня Президент Владимир Путин провел встречу в формате ВКС с российскими многодетными семьями, награжденными орденами «Родительская слава». Одной из них стала семья Халитовых из Мурманска. Перед встречей Светлана Георгиевна и Махмут Максутович с детьми пообщались с главой региона Андреем Чибисом. В дружеской беседе семья, в которой очень любят музыку, попросила о подарке – инструментах. Музыкальные инструменты – скрипки, цифровое пианино и виолончель – были приобретены для одарённых детей депутатом Мурманской областной Думы.

«Семья Халитовых – не просто дружная, большая семья. Это ещё и очень талантливые, музыкальные дети. Мама, Светлана Георгиевна, привила всем ребятам любовь к музыке. И здорово, что теперь у них будет больше возможностей для занятий», – подчеркнул Сергей Мякишев.

Глава семьи Махмут Максутович и старший сын Максим поблагодарили за подарок, заверив, что если удастся быстро настроить инструменты, то концерт состоится в их доме уже этим вечером.

Напомним, что у Светланы Георгиевны и Махмута Максутовича Халитовых 10 детей. Все ребята играют на музыкальных инструментах, а старшая дочь, Лидия, даже совмещает работу учителя математики в Мурманском международном лицее с преподаванием игры на скрипке в Детской музыкальной школе №5. Присутствующий сегодня на встрече Максим Халитов получает образование в Мурманском колледже искусств, играет на альте в филармоническом оркестре. Он – неоднократный лауреат музыкальных конкурсов и фестивалей.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в конце мая в рамках рабочего визита в Мурманскую область полномочный представитель Президента Российской Федерации в СЗФО Александр Гуцан встретился с многодетной семьей Халитовых и вручил им государственную награду РФ – орден «Родительская слава». В 2022 году в честь празднования Международного дня семьи по инициативе главы региона Андрея Чибиса было принято решение о предоставлении дополнительной материальной поддержки семьям, награжденным орденом и медалью ордена «Родительская слава» в виде единовременной материальной поддержки в размере 5 млн рублей. Эта сумма позволила реализовать ещё одну мечту многодетной мурманской семьи: на встречу Махмут и Максим Халитовы приехали на новом микроавтобусе, приобретённом на средства целевой выплаты.

Фото: https://gov-murman.ru