Многодетная семья из Мурманска получила квартиру

В мае прошлого года супруги Светлана Георгиевна и Махмут Максутович Халитовы удостоились высокой государственной награды. Орден «Родительская слава» им вручил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан во время рабочего визита в столицу Заполярья.

Как сообщает администрация города Мурманска, в семье Халитовых десять детей разного возраста. Ребята хорошо учатся, увлекаются творчеством, принимают участие в различных конкурсах и олимпиадах. Многодетная семья пользуется всеми мерами социальной поддержки, установленными на региональном уровне.

В этом году удалось решить жилищный вопрос Халитовых. В этом семье помогла администрация города Мурманска. В дополнение к имеющейся двухкомнатной квартире Светлана Георгиевна и Махмут Максутович получили просторную шестикомнатную квартиру в центре Мурманска.

Фото (Министерство информационной политики Мурманской области): https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25419&page=1