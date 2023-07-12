Многодетная семья из Оленегорска награждена орденом «Родительская слава»
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении института семьи и достойное воспитание детей орденом «Родительская слава» награждена многодетная семья Лаптевых из Оленегорска.
В семье Оксаны Михайловны и Алексея Петровича 10 детей.
Оксана Михайловна работает воспитателем в детском саду, в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребёнком.
Алексей Петрович – водитель большегрузных автомобилей в акционерном обществе «Олкон».
Семья любит проводить досуг вместе: ездить на рыбалку, заниматься спортом и различными видами творчества. Совместный активный отдых стал основой их крепких и дружных отношений.
Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, орден «Родительская слава» — награда высшего уровня, её выдают ежегодно нескольким семьям, которые воспитали 7 детей или более. При награждении данной государственной наградой семье выплачиваются федеральная и региональная единовременные денежные поощрения.
Фото: https://gov-murman.ru