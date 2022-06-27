Многодетные семьи могут претендовать на бесплатный земельный участок в разных районах Мурманской области

В Мурманской области принят закон, открывший дополнительные возможности для многодетных семей по обеспечению их земельными ресурсами. В постановление правительства региона об учёте граждан, претендующих на земельный участок в собственность бесплатно, были внесены соответствующие изменения. Так, в документе проработана пошаговая процедура внедрения норм закона в жизнь.

Также важным аспектом является экстерриториальный принцип действия права многодетной семьи. Он заключается в том, что учёт семьи осуществляется по месту её жительства, например, в Мурманске, а претендовать на получение земельного участка семья может по собственному усмотрению в любом районе Мурманской области, за исключением закрытых административно-территориальных образований.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, полномочия по предоставлению земельных участков многодетным семьям отнесены на уровень органов местного самоуправления Мурманской области. Подробнее о том, как получить земельный участок, можно узнать на сайте регионального Минимущества по ссылке.