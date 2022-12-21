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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.22 16:30

Многодетные семьи Мурманской области смогут получить выплату взамен участка после утраты статуса многодетной семьи

В декабре 2019 года в регионе был принят закон, который предлагал с 2020 года многодетным семьям, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий, получить земельный участок или денежную выплату.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 20 декабря Мурманской областной Думой приняты изменения в данный закон. Это даёт возможность многодетным семьям, которые ранее получили земельный участок, вернуть его в муниципальную собственность и получить взамен денежную выплату без подтверждения статуса многодетной семьи.

Необходимость внесения данных изменений была обусловлена тем, что многие многодетные семьи, получившие земельный участок, со временем утратили свой статус, потому что их дети достигли совершеннолетия.

В областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий предусмотрено 92,4 млн рублей ежегодно. За счёт этих средств планируется обеспечивать поддержкой 269 многодетных семей, в том числе имеющих право на получение единовременной денежной выплаты в связи с возвратом земельного участка, сообщает региональное Министерство строительства Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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