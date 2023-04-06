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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.23 13:00

Многодетные семьи региона будут бесплатно обеспечены дымовыми пожарными извещателями

Для усиления мер противопожарной защиты мест проживания многодетных семей правительством Мурманской области утверждён порядок обеспечения автономными дымовыми пожарными извещателями. Право на бесплатную установку приборов получат многодетные семьи, которые проживают на территории региона и получают меры социальной поддержки с учетом нуждаемости.

В этому году 1250 многодетных семей получат автономные дымовые пожарные извещатели – не менее двух на семью. Программа будет реализовываться через центры социальной поддержки населения, подведомственные региональному министерству труда и социального развития. Мера носит адресный характер и направлена на поддержку многодетных семей, проживающих в Мурманской области. 

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, обеспечение приборами проходит в рамках государственной программы Мурманской области «Общественная безопасность».

 

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