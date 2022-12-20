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Мурманская область. Арктика (16+)20.12.22 10:00

Многодетные семьи, утратившие этот статус, смогут вернуть земельные участки государству и получить денежную компенсацию

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы, которое растянулось на три дня: 29 ноября, 13 и 20 декабря.

На заключительном заседании этого года депутаты планирую рассмотреть пять вопросов. Среди них: проект закона Мурманской области №642-7 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» и статью 5 закона Мурманской области «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области» (первое чтение), проект закона Мурманской области №649-7 «О внесении изменений в статью 15.1 закона Мурманской области «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области» и закон Мурманской области «О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» (первое чтение).

А вчера на заседании комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь парламентарии обсудили законопроект, который уточняет условия возврата земельных участков многодетными семьями в государственную или муниципальную собственность и совершенствует механизм получения денежной компенсации.

Корректировка законодательства предусматривает выплату компенсации многодетным семьям, в том числе утратившим этот статус, и получить деньги взамен земельного участка, не обеспеченного объектами инженерной инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения.

– В законопроекте предлагается устранить несправедливость и выплачивать компенсацию тем семьям, которые на момент возврата земельного участка утратили статус многодетной, например, дети уже выросли, – отметил Станислав Гонтарь. – Также в период обсуждения регионального бюджета на 2023 год, депутаты просили правительство области увеличить размер этой компенсации. Такая возможность будет рассмотрена при первой корректировке бюджета в будущем году.

В законе об областном бюджете на 2023 год предусмотрено более 92 млн рублей на предоставление многодетным семьям денежной выплаты. За счёт этого объёма средств планируется обеспечивать социальной поддержкой 269 многодетных семей ежегодно, в том числе имеющих право на получение единовременной денежной выплаты в связи с отказом от права собственности на земельный участок.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26778/

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