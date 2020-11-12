Многодетные семьи в Мурманской области могут частично компенсировать расходы на строительство дома

С каждым годом в Мурманской области строится все больше индивидуальных домов. Доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общем объёме ввода жилья составляет 91%. Правительство региона заинтересовано в поддержании темпов ввода ИЖС. Региональный Минстрой напоминает, что многодетные семьи, решившие возвести свой дом, могут получить субсидию на компенсацию затрат на строительство.

«У многодетных семей, строящих, и особенно завершающих возведение собственного дома, есть возможность обратиться в муниципальное образование, предъявить чеки на материалы и получить компенсацию до 200 тысяч рублей», – отметил вице-губернатор, министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Предполагается, что субсидия простимулирует ввод жилых домов в эксплуатацию, что позволит получить региону поддержку в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Как сообщает региональное Министерство строительства, субсидия предоставляется до конца года, и если получит поддержку в рамках проекта бюджета, то продолжит действовать и в 2021 году. Всю информацию можно получить на сайте регионального министерства строительства (постановление 82-ПП от 02.03.2020).