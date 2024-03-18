Многодетным родителям, пенсионерам и инвалидам Минтруд предлагает предоставить льготы при оплате ЖКХ

Минтруд РФ предлагает освободить от пеней и комиссий многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, а также ветеранов боевых действий и членов их семей, сообщили 15 марта журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

«От комиссий и пеней при оплате жилищно-коммунальных услуг будут освобождены многодетные родители, пенсионеры, граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий», - говорится в сообщении.

Изменения начнут действовать с 1 июля 2024 года. Они коснутся кредитных организаций (банков) и других платёжных агентов, отметили в пресс-службе.

В Минтруде напомнили, что на текущий день комиссия при оплате услуг ЖКХ определяется платёжным оператором и, как правило, составляет 1-2% от общей суммы платежа. По решению президента, озвученному в ходе «прямой линии» в декабре 2023 года, внесены поправки в Жилищный кодекс, которые позволяют освободить от уплаты пеней и комиссий при оплате услуг ЖКХ отдельные категории граждан, отметили в ведомстве.