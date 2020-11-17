Многодетным семьям продлят выплаты без заявлений

Ежемесячную коммунальную выплату многодетным и ежемесячную денежную выплату при рождении третьего или последующих детей до трех лет нуждающимися семьям продлили на следующий год автоматически без представления документов о доходах.

Это касается выплат, которые нужно было продлевать в период с 1 октября 2020 года до 1 марта 2021 года.

«Около 500 многодетных семей получат социальные выплаты в особом порядке. Им не придётся собирать справки и посещать публичные места. Мы стараемся снизить число обращений в государственные областные учреждения, чтобы минимизировать социальные контакты. Сейчас это особенно важно», – подчеркнула первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Постановление правительства Мурманской области № 777-ПП подписано и опубликовано.