Многодетным семьям в Мурманской области предоставят земельные участки либо денежную компенсацию без учёта «нуждаемости»

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь парламентарии обсудили законопроект, который меняет условия предоставления земельных участков многодетным семьям и возможности получения единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в случае возврата земельного участка в государственную или муниципальную собственность.

В настоящее время в Мурманской области многодетные семьи, не состоящие на учёте и не признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, не могут претендовать на получение земельных участков безвозмездно, в отличие от ряда субъектов Российской Федерации.

– Есть немало обращений по поводу сложившейся практики. Доводы граждан о неблагоприятных климатических условиях на Севере, в связи с чем необходимо создание дополнительных условий для удовлетворения семейных потребностей в обеспечении досуга детей, ведении хозяйственной деятельности, обеспечении иных бытовых нужд заслуживают внимание, – отметил Станислав Гонтарь. – Поэтому считаю справедливым установить право для всех многодетных семей на однократное бесплатное предоставление земельного участка в собственность.

Также законопроектом предусмотрено, что нуждающейся в улучшении жилищных условий семье земельный участок для индивидуального жилищного строительства предоставляется в особом режиме, а многодетным семьям, не нуждающимся в улучшении жилищных условий, участок предоставляется для ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возвести индивидуальный жилой дом. Кроме того, многодетные семьи, ранее получившие земельный участок, в том числе до 2020 года, могут вернуть его в государственную или муниципальную собственность и получить взамен иную меру социальной поддержки в виде денежной выплаты.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также депутаты поддержали региональный законопроект, который вносит изменения закон о социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области. Речь идёт о внесении отсылочного положения о том, что квота для приёма на работу инвалидов рассчитывается в соответствии с правилами, установленными постановлением правительства РФ. В частности, данные правила устанавливают для работодателей срок и периодичность расчёта, возможность и срок перерасчёта квоты для приёма на работу инвалидов в случае уменьшения в течение года среднесписочной численности работников, а также необходимость выполнения собственной квоты в случае приема на работу инвалидов для выполнения квоты, установленной другому работодателю, в рамках заключенного с ним соглашения.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23942/