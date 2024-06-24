Многодетным семьям выдадут новое удостоверение

Многодетным семьям России будут выдавать удостоверения, подтверждающие их статус, оформленные по единому образцу. Предполагающий это проект постановления кабмина Минтруд уже внёс в правительство РФ.

Как пояснили «Парламентской газете» в пресс-службе Минтруда, этот документ планируют предоставлять по факту признания семьи многодетной. «Оно может быть как на электронном, так и на бумажном носителе. Единая для всей страны форма удостоверения позволит семьям использовать его не только для получения региональных мер поддержки, но и использовать его в поездках по стране при посещении учреждений культуры», — добавили в пресс-службе.

Предполагается, что порядок выдачи удостоверений определят на уровне субъектов Федерации, а получить документ можно будет в органах соцзащиты или в других организациях, которые будут уполномочены регионами на выдачу таких удостоверений.