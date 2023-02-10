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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.23 16:45

Многодетным семьям Заполярья компенсируются расходы на оплату обучения детей по программам среднего профессионального образования

На региональном портале электронных услуг многодетным семьям Мурманской области доступна новая услуга. Они имеют право на 100% компенсацию понесенных расходов, которые были направлены на оплату обучения детей по образовательным программам среднего профессионального образования.

В Министерстве труда и социального развития региона сообщают, что воспользоваться правом на компенсацию многодетные семьи могут уже за текущий учебный год при условии его окончания, выплата осуществляется единовременно.

В случае, если в семье несколько детей обучаются по образовательным программам среднего профессионального образования, компенсация предусмотрена на каждого из них.

Заявление на оформление компенсации можно представить в Центры социальной поддержки населения в электронном виде через региональный портала электронных услуг Мурманской области либо очно, обратившись в удобное отделение МФЦ.

Напомним, региональный портал электронных услуг создавался как единая точка входа для получения в электронном виде государственных и муниципальных услуг Мурманской области. Не важно, где размещена форма для заявления – на федеральном портале «Госуслуги» (ЕПГУ) или на ведомственных порталах, северянин может найти услугу на 51gosuslugi.ru и при нажатии кнопки «Получить услугу» перейти на портальную форму и подать заявление.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, сейчас жители региона могут получить в электронном виде 154 услуги регионального и муниципального уровня: на ЕПГУ – 111 услуг, на РПЭУ – 41 услугу и получение «Справки формы 9» в Личном кабинете МФЦ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru

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