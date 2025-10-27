«Многое уже достигнуто, однако впереди ещё много работы»: на оперативном совещании состоялось обсуждение мероприятий в сфере экологии

«За 6 лет, в том числе в рамках нашего плана «На Севере – жить!», ликвидировано более 2300 свалок, включая крупнейшие – в Заозерске и Дровяном, очищена береговая полоса общей протяженностью свыше 300 км, выполнено лесовосстановление на площади порядка 10 тысяч гектаров. По итогам 2024 года мы занимаем второе место в национальном экологическом рейтинге», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Также глава региона выразил благодарность волонтёрскому движению и компаниям.

«Для решения ряда вопросов привлекаются внебюджетные средства, в том числе выстроено плодотворное сотрудничество с крупными компаниями. Так, благодаря помощи компаний активно развиваются и благоустраиваются наши особо охраняемые природные территории, в том числе всеми любимый природный парк «Териберка», – сказал губернатор.

Подробную информацию о реализации губернаторского плана «На Севере - жить!» по направлению «Экология» и работе по экологическому просвещению в 2025 году представил глава Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Банников.

В своём докладе Дмитрий Банников подробно остановился на вопросах развития природного парка «Териберка», который ежегодно становится местом притяжения более 150 тысяч туристов, желающих насладиться уникальными пейзажами и природой Арктики. Как отметил глава ведомства, это требует постоянного совершенствования системы управления территорией и разработки эффективных механизмов защиты окружающей среды. Как и на всех особо охраняемых территориях, в парке «Териберка» повышается эффективность контрольно-надзорной деятельности. Парк последовательно оснащается необходимой инфраструктурой, которая уже включает обустроенную экотропу длиной 2 километра, информационные аншлаги, туалетный модуль. В рамках грантового проекта, финансируемого фондом «Доброта Севера» и поддержанного ПАО «Северсталь», до конца года в парке появятся две смотровые площадки для наблюдения за птичьими базарами и будет построена безопасная лестница для посещения туристических маршрутов.

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» значительно повышен уровень охотнадзора. Создана эффективная система оперативного реагирования на факты браконьерства и нарушения природоохранных законов, благодаря чему контроль за соблюдением природоохранных норм усилен более чем в два раза.

В 2025 году в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» уже ликвидировано 56 свалок отходов и загрязнённых территорий в 22 населенных пунктах и одна свалка на землях лесного фонда. До конца текущего года будут завершены работы по устранению еще семи свалок на землях муниципальных образований и одной свалки на землях лесного фонда.

Отмечая важность экологического просвещения и волонтёрства, глава Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Банников сообщил, что в 2025 году в регионе уже успешно проведено более 90 экологических мероприятий. Среди наиболее значимых достижений – посадка более 26 тысяч деревьев, очистка более 50 км прибрежных зон, проведенные региональные субботники и федеральные акции. Особенно ярко проявилась инициатива волонтёров, собравших на Большом Арктическом субботнике в Териберке более 1190 мешков мусора.

Масштабные мероприятия, такие как «Зелёная Весна» и «Зелёная Россия», показали высокую активность населения. Общая площадь убранных территорий достигла 2,8 тысячи гектаров, а в рамках акции «Спасибо за чистую тундру!» было собрано порядка 30 кубометров отходов в местах, где часто обитают олени.

Регулярно проходят акции по приёму использованных батареек. Организованы постоянные пункты приёма, что способствует снижению загрязнения почвы тяжёлыми металлами. В 2025 году от населения уже принято 1290 кг батареек.

«Многое уже достигнуто, однако впереди ещё много работы. Необходимо не только осваивать новое, но и бережно сохранять наше природное богатство, особенно уязвимую Арктику. Ежегодно растущий интерес граждан подтверждает успешность нашей общей работы», – подытожил глава минприроды региона Дмитрий Банников.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принял участие в обсуждении этой темы.

- Вопросы экологии и охраны окружающей среды постоянно находятся в центре внимания региональных властей, - отметил Сергей Дубовой. - Особенно важно, что к этой работе активно подключаются жители, организации и предприятия региона, быстрыми темпами развивается экологическое волонтёрство. В Заполярье проходит очень много мероприятий, направленных на сбережение природы Севера: экологические акции по очистке различных территорий, субботники, посадки деревьев, сбор вторичных ресурсов. Необходимо отметить, что отношение к природе в Мурманской области всегда было бережным, но за последние годы экологическое движение стало более организованным, эффективным, в него вовлекается всё больше и больше людей. Это даёт результат – в 2024 году регион занял второе место в национальном экологическом рейтинге. Кроме того, сами жители отмечают, что экологическая ситуация в области меняется к лучшему.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/219703/?sphrase_id=7135532#&gid=1&pid=1