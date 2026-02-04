Многофункциональный центр Мурманской области наградили в Москве на Всероссийском форуме

В рамках IX Всероссийского форума центров «Мои Документы» в Москве 29 января состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший многофункциональный центр России» по итогам работы 2024 года. В ходе церемонии были отмечены призеры и победители в ключевых номинациях конкурса. Многофункциональный центр Мурманской области стал лауреатом в номинации «Лучшая региональная сеть МФЦ» в категории «Малая региональная сеть МФЦ».

Благодарность министра экономического развития Российской Федерации и Диплом лауреата Всероссийского конкурса руководителю МФЦ Мурманской области Ольге Ярыченко вручил статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев.

«МФЦ – это, по сути, ключевая социальная инфраструктура государства, то место, где федеральные инициативы находят точку приложения к каждому конкретному человеку», – подчеркнул Алексей Херсонцев, обращаясь к лауреатам.

«Опыт работы многофункциональных центров Мурманской области получил высокую оценку на федеральном ровне. Эта награда – не только признание заслуг региона и нашей команды, но и ответственность перед жителями. Мы будем стремиться соответствовать высоким стандартам и ожиданиям граждан, продолжая внедрять современные технологии и оптимизировать процессы для удобства заявителей. Важно, чтобы каждый северянин мог быстро и комфортно получать необходимые услуги, а признание нашей работы служит дополнительным стимулом двигаться вперёд», – отметила после награждения руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко.

Напомним, Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально проводит оценку деятельности многофункциональных центров. По её итогам формирует рейтинг эффективности по регионам, в котором Мурманская область стабильно останется в «зелёной» зоне.

«Все участники рейтинга – 89 регионов – оцениваются по нескольким показателям, в числе которых предоставление в МФЦ оптимального перечня услуг, доступность информации, необходимой для получения услуг, возможность предварительной записи для посещения МФЦ, сервис обслуживания в офисе, организация работы секторов пользовательского сопровождения. В 2025 году, по результатам оценки работы за три квартала, МФЦ Мурманской области – в группе субъектов с высоким рейтингом эффективности деятельности. В ближайшее время мы узнаем о результатах четвёртого квартала», – пояснила начальник отдела организации предоставления государственных услуг и межведомственного электронного взаимодействия Министерства цифрового развития Мурманской области Елена Полуяхтова, которая также вошла в состав делегации от региона.

Всероссийский форум центров «Мои Документы» объединил представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей и специалистов МФЦ, а также экспертов в сфере предоставления и цифровизации госуслуг. Его участники сошлись во мнении, что многофункциональные центры являются первоочередной площадкой внедрения новых сервисов.

«В том числе во многом центры «Мои Документы» являются эталоном работы с гражданами по оказанию услуг. Сегодня МФЦ становятся проводниками в цифровой мир, помогая людям максимально быстро и комфортно адаптироваться и к новым услугам, и к способам их получения. Получение услуг в электронном виде – это, безусловно, приоритет, но очные обращения могут и должны проходить именно в МФЦ», – отметил Алексей Херсонцев в ходе панельной дискуссии «Трансформация услуг под запросы и вызовы новой реальности» Всероссийского форума.

Многофункциональные центры функционируют во всех 89 субъектах Российской Федерации и обеспечивают доступ к услугам для 96,2% населения – от крупных городов до малых удалённых населённых пунктов. Сеть насчитывает более 10 тысяч офисов, свыше 47 тысяч окон приема и выдачи документов. Ежегодно через МФЦ предоставляется более 630 государственных и муниципальных услуг, а количество обращений граждан в 2025 году превысило 166 миллионов.

В Министерстве экономического развития России сообщили, что уровень удовлетворенности граждан качеством обслуживания достигает 99,8%.

«Сохранение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг – одна из основный целей регионального МФЦ. По данным мониторинга, уровень удовлетворенности северян качеством предоставления услуг в Мурманской области составляет 98%», – сообщила Елена Полуяхтова.

Государственные и муниципальные услуги гражданам и юридическим лицам в Мурманской области предоставляют в 18 отделениях МФЦ и 8 территориально-обособленных подразделениях. Данная структура была сформирована в 2022 году после перехода на централизованную модель управления. Всего в регионе работают 200 окон для приёма заявителей, 79 из которых расположены в отделениях Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561609/#&gid=1&pid=1