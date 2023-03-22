Многосерийный фильм, снятый в Мурманской области, покажут в эфире телеканала «Россия 1» в самое рейтинговое время

27 марта в 21.20 на телеканале «Россия» состоится премьера 16-серийной мелодрамы «Заполярный вальс».

Большая часть съемок летом прошлого года проходила на Кольском полуострове – в Мурманске, Мурмашах, Кировске, Мончегорске. В этих же городах проводился и кастинг артистов, который занял около полугода. Авторам фильма было важно не только создать слаженный актёрский ансамбль, но и показать настоящих жителей нашего сурового края. Поэтому в съемках удалось поучаствовать мурманчанам, жителям Кировска и Апатитов, Мончегорска.

Северяне снимались не только в массовке, но и играли роли второго плана. Это мурманские актеры Дмитрий Пастер, Владимир Вагайцев, Маргарита Османова, Екатерина Мавлютова, Валерий Сакович и другие. Съёмки на севере проходили летом, и незаходящее солнце внесло свои коррективы в процесс. Съёмочной группе приходилось идти на уловки, чтобы показать разницу между дневными и ночными сценами. А в тех эпизодах, которые доснимались в Москве, высвечивать съёмочную площадку таким образом, чтобы создавалось впечатление, что за окном – белая ночь.

Немаловажно, что в прошлом году сериал получил поддержку из областного бюджета в качестве рибейта - возврата части средств, потраченных на съемки в нашем регионе. Решение об этом приняла кинокомиссия Мурманской области в ноябре прошлого года. Региональный Центр развития кинопроизводства оказывал информационную и организационную поддержку съемочной группе.

О чем фильм?

У Алёны Бельковой (Татьяна Лялина) есть всё, о чём можно мечтать: успешная карьера под началом любящего отца, главы крупного медицинского центра Владимира Александровича (Олег Фомин), мачеха Наталья (Ольга Кабо), ставшая девушке искренне любящей её «второй мамой», и жених Егор (Алексей Анищенко) – талантливый хирург. Но рядовая санитарная экспедиция в Заполярье неожиданно полностью меняет привычный уклад её жизни. И, бросив всё, она уезжает на север работать простым врачом в скромной областной больнице.

Режиссёр-постановщик - Феликс Герчиков, в ролях: Татьяна Лялина, Нил Кропалов, Алексей Анищенко, Алена Коломина, Олег Фомин, Ольга Кабо, и др.

Фото телеканала «Россия» (предоставлено АНО «Продюсерский центр «Северный характер», исполняющий функции Центра развития кинопроизводства Мурманской области).