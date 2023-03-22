Праздник Севера - 2023: красочные соревнования по национальным видам спорта состоятся в Ловозере уже в эту субботуРоссийские рыбаки завершают мойвенную путину в Баренцевом море с превышением к уровню прошлого года: национальная квота России почти вся освоена
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.03.23 17:30

Многосерийный фильм, снятый в Мурманской области, покажут в эфире телеканала «Россия 1» в самое рейтинговое время

27 марта в 21.20 на телеканале «Россия» состоится премьера 16-серийной мелодрамы «Заполярный вальс».

Большая часть съемок летом прошлого года проходила на Кольском полуострове – в Мурманске, Мурмашах, Кировске, Мончегорске. В этих же городах проводился и кастинг артистов, который занял около полугода. Авторам фильма было важно не только создать слаженный актёрский ансамбль, но и показать настоящих жителей нашего сурового края. Поэтому в съемках удалось поучаствовать мурманчанам, жителям Кировска и Апатитов, Мончегорска.

Северяне снимались не только в массовке, но и играли роли второго плана. Это мурманские актеры Дмитрий Пастер, Владимир Вагайцев, Маргарита Османова, Екатерина Мавлютова, Валерий Сакович и другие. Съёмки на севере проходили летом, и незаходящее солнце внесло свои коррективы в процесс. Съёмочной группе приходилось идти на уловки, чтобы показать разницу между дневными и ночными сценами. А в тех эпизодах, которые доснимались в Москве, высвечивать съёмочную площадку таким образом, чтобы создавалось впечатление, что за окном – белая ночь.

Немаловажно, что в прошлом году сериал получил поддержку из областного бюджета в качестве рибейта - возврата части средств, потраченных на съемки в нашем регионе. Решение об этом приняла кинокомиссия Мурманской области в ноябре прошлого года. Региональный Центр развития кинопроизводства оказывал информационную и организационную поддержку съемочной группе.

О чем фильм?

У Алёны Бельковой (Татьяна Лялина) есть всё, о чём можно мечтать: успешная карьера под началом любящего отца, главы крупного медицинского центра Владимира Александровича (Олег Фомин), мачеха Наталья (Ольга Кабо), ставшая девушке искренне любящей её «второй мамой», и жених Егор (Алексей Анищенко) – талантливый хирург. Но рядовая санитарная экспедиция в Заполярье неожиданно полностью меняет привычный уклад её жизни. И, бросив всё, она уезжает на север работать простым врачом в скромной областной больнице.

Режиссёр-постановщик - Феликс Герчиков, в ролях: Татьяна Лялина, Нил Кропалов, Алексей Анищенко, Алена Коломина, Олег Фомин, Ольга Кабо, и др.

 

Фото телеканала «Россия» (предоставлено АНО «Продюсерский центр «Северный характер», исполняющий функции Центра развития кинопроизводства Мурманской области).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зумеры не стремятся стать блогерами: исследование YouDo и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Ангел-хранитель». Художественный сериал, 7 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Годовая инфляция в Мурманской области в феврале 2023 года оставалась выше, чем в СЗФО и России в целом-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 42 копейки, доллар прибавил почти 12 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области внедрена система планирования мощности для ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Охотничьи инспекторы имеют право на осмотр, досмотр, опрос, истребование документов
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика