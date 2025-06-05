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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.25 18:00

Многозадачность обошла стрессоустойчивость в списке самых раздражающих слов в вакансиях

Для соискателей в вакансиях самое нервирующее слово «многозадачность». К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Недавно мы выяснили, что больше всего раздражает рекрутеров в резюме, а сегодня соискатели поделились личными списками «красных флагов» в вакансиях.

42% россиян рассказали, какие фразы в предложениях трудоустройства вызывают у них раздражение. Многозадачность победила стрессоустойчивость. И это закономерно в условиях нехватки кадров, когда внутреннее совмещение стали практиковать чаще.

15% опрошенных признались, что, видя в вакансии слово «многозадачность», они сразу понимают — нагрузка будет нечеловеческой: «Считай, из вас хотят сделать человека-оркестр, с выполнением чужих служебных обязанностей»; «Тебе придётся всё делать самой, но зарплата будет расти у всех, кроме тебя».

В топ-3 также «стрессоустойчивость» (12%, «Особенно на работах, где не предполагается нервного перенапряжения») и «дружный коллектив» (10%, «Как правило, в компаниях с таким упоминанием, всё в точности до наоборот»).

Вызывает негатив фраза «конкурентоспособная зарплата» без указания конкретной суммы (9%). Набило оскомину словосочетание «амбициозная компания» (7%). 2% респондентов отвергают англицизмы (например, такие как тимбилдинг, митап, девелопер, дедлайн, коуч, нетворкинг, релиз, тренд, скилы, онбординг и проч.), ещё столько же — различные аббревиатуры, как на русском, так и на английском (sku, cv, B2B, B2C, KPI, SEO и проч.).

Не только слова могут вызывать неприязнь. 7% участников опроса отметили, что их раздражает в содержании вакансий. Соискатели недовольны, когда указывают зарплату по договоренности (29%) или завышают, по их мнению, требования к опыту работы (26%). Также им не нравится слишком краткое описание обязанностей или деятельности компании (15%), обещание связаться при отсутствии контактов организации (10%) и указание зарплаты gross, т.е. до вычета налогов (9%).

Время проведения опроса: 14 апреля — 25 мая 2025 года.

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