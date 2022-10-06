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Мурманская область. Арктика (16+)06.10.22 12:00

Мобилизация и удалёнка: как продолжает меняться рынок труда в регионах СЗФО

6% трудящихся в регионах СЗФО так и не вернулись с удалёнки в офис после пандемийных ограничений. Между тем по данным опроса hh.ru, спрос на удалёнку у 60% трудящихся региона так и не упал, а на фоне частичной мобилизации, возможно, даже вырасти.

Исследование hh.ru, проведенное в сентябре, показало, что 9% трудящихся из регионов Северо-Запада и до пандемии работали удаленно. Ещё 6% продолжают трудиться на дистанте. 3% перешли на гибридный график (несколько дней удаленно, несколько дней в офисе), 9% окончательно вернулись в офис, а 13% работали дистанционно, но сейчас вообще не трудоустроены. Ещё 60% трудящихся региона признались, что и не переходили на удаленный формат занятости.

«Между тем российские работодатели постепенно возвращают удалёнку для сотрудников на фоне частичной мобилизации. Предполагаю, что таким образом бизнес пытается защитить свой штат от мобилизации, а себя - от штрафов со стороны властей. По нашим данным ещё до объявления частичной мобилизации 3% трудящихся в СЗФО работали в гибридном режиме и проводили в офисе всего пару дней в неделю. Вероятно, кампания по вызову резервистов простимулирует и без того высокую популярность дистанционного формата работы. Сейчас люди преимущественно ищут позиции, которые позволяют работать удалённо.

Только за последние две недели в регионах СЗФО было опубликовано более 3000 вакансий с постоянной работой дистанционно. Это уже на 15% больше, чем в начале сентября, то есть до начала мобилизации. Предполагается, что рост удаленки в предложениях работодателей будет как минимум на 20% до конца года. Соискатели из СФЗО тоже активизировались и разместили\обновили за последние две недели более 76 тысяч резюме, в которых указали, что хотят работать только на дистанте, это на 38% больше, чем в первые две недели сентября», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

Такую активность соискателей подтверждают и данные опроса hh.ru: сегодня 51% соискателей из регионов СЗФО в первую очередь рассматривают вакансии, предлагающие работу удалённо. При этом ещё 46% местных респондентов планируют временно вернуться на удалёнку до конца года.

Интересно, что всего лишь 5% работников разочаровались в удалёнке – на их взгляд, этот формат оказался не столь удобным, как казалось со стороны. Ещё 3% никогда и не любили работать удалённо, а 20%, наоборот, всегда предпочитали работать из дома. Большинство жителей СЗФО (60%) после опыта дистанционной занятости изменили отношение к удалёнке в лучшую сторону – они оценили преимущества, которых оказалось больше, чем представлялось ранее. Среди основных преимуществ работы на удаленке люди называют: экономию времени и денег на дорогу (79%), больше времени на сон (38%), комфортная обстановка (34%), безопасность (19%), а также возможность подрабатывать (17%).

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