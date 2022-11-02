Мобилизованные, контрактники и добровольцы смогут выйти на пенсию раньше

Каждый день участия в СВО в пенсионном стаже им засчитают за два. Кроме того, таким гражданам удвоят пенсионные коэффициенты. Такие поправки в законодательство обсудили в комитете Совета Федерации по социальной политике 1 ноября.

Изменения вносятся в рамках пакета законопроектов, который наделяет президента полномочиями по созданию добровольческих объединений. Этот же пакет законопроектов уравнивает добровольцев с военнослужащими, и дает им такие же права на льготы и выплаты.

«Одновременно вносится норма, по которой добровольцам и контрактникам, которые принимают участие в боевых действиях во время СВО, стаж для назначения пенсии считается в двойном размере — то есть каждый день участия за два дня», — сказала «Парламентской газете» зампред комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова. Такой нормы сейчас нет ни для одной категории, уточнила сенатор.

Также для этих граждан будут удвоены пенсионные коэффициенты. Если для тех, кто служит по призыву, — это 1,8, то для тех, кто участвует в военной операции, — это в два раза больше, сказала Бибикова.

«Кроме того в пакете законопроектов учтено предложение Совета Федерации, с которым мы выходили ещё в 2019 году, — отметила сенатор. — Речь идет о стаже для назначении досрочной пенсии военнослужащим по призыву на льготных условиях — то есть на два года раньше установленного срока».

Таким образом, такие граждане смогут выйти на пенсию досрочно при стаже 42 года, включая период военной службы по призыву, но не ранее, чем им исполнится 60 лет, сказала Елена Бибикова.

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