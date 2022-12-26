Мобилизованные самозанятые и предприниматели, а также члены их семей смогут продлить сроки использования государственной финансовой поддержки на развитие бизнеса
Правительство Мурманской области утвердило смягчающие изменения в порядки, регламентирующие оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым в случае их мобилизации.
Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, теперь, гражданин, получивший государственную финансовую поддержку, в случае своей мобилизации или мобилизации члена его семьи, имеет возможность продления сроков использования субсидии и достижения результатов, либо их корректировки, а также возможность возврата финансовой поддержки без наложения штрафных санкций или возможность внесения иных смягчающих корректировок.
Соответствующее постановление правительства было подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом 23 декабря.
Фото: https://gov-murman.ru