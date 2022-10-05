Мобилизованные жители Мурманской области будут обеспечены дополнительным обмундированием. Об этом в ходе расширенного заседания региональной мобилизационной комиссии, где обсуждались вопросы призыва и снабжения северян, заявил губернатор Андрей Чибис.

«Одна из важнейших тем повестки – это наличие экипировки наших военнослужащих. Требуется обеспечить их всем необходимым. При сотрудничестве с Северным флотом эту работу надо активизировать. Мы знаем, как предприниматели и главы администраций оказывают поддержку в части оснащения тем, кто уже выполняет боевые задачи. Правительство Мурманской области дополнительно обеспечит потребности тех, кто мобилизован», - подчеркнул губернатор Андрей Чибис и поручил Эрику Хисматуллину держать этот вопрос на особом контроле.

Вице-губернатор подробнее доложил о снабжении обмундированием. Он отметил, что развернута кампания по приобретению необходимого имущества согласно составленному списку потребностей.

Глава региона подчеркнул, что следует тщательно проверять основания для мобилизации, чтобы в процессе не лишить предприятия жизнеобеспечивающих кадров.

«Прошу обратить внимание на справедливость призыва. Чтобы минимизировать ошибки, нужно следить, чтобы бойцы действительно соответствовали требованиям и были готовы выполнять поставленные задачи. Обеспечивая план призыва, очень важно не лишить предприятия квалифицированных кадров. Это касается любых предприятий – это и крупные налогоплательщики области, и инфраструктурные и снабжающие организации. Также это касается предпринимателей, задействованных в рамках выполнения нацпроектов. Наша задача обеспечить и не нарушить функционирование инфраструктуры городов и поселков», - предупредил губернатор.

Как доложил Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов, все обращения граждан относительно призыва были отработаны, проведены проверки по полученным сигналам. Также Михаил Шилов отметил, что организовано отслеживание исполнения правил призыва и поблагодарил за сотрудничество военкоматы и прокуратуру Мурманской области, сообщило региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://structure.mil.ru/