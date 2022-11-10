Мобилизованные жители Мурманской области могут приостановить начисления за вывоз ТКО

С конца сентября текущего года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – Мурманский филиал АО «Ситиматик» принял 20 заявлений о приостановлении начислений за вывоз ТКО от жителей региона, призванных в рамках объявленной Президентом РФ частичной мобилизации.

Поскольку обращение с ТКО по российскому законодательству является коммунальной услугой, то на нее распространяются все действующие нормы, в том числе и возможность оформить временную приостановку начислений по причине отсутствия по месту постоянной прописки или проживания. Для этого необходимо написать соответствующее заявление и предоставить любые подтверждающие документы. Сделать это могут родные, близкие, доверенные лица мобилизованного. По закону, начисления могут быть приостановлены на срок до 6 месяцев. По истечению этого срока мобилизованному или его близким необходимо предъявить справку из военкомата о сроках прохождения военной службы. В настоящее время рассматривается возможность продления сроков приостановки начислений помимо установленных 6 месяцев на более длительный срок, вплоть до 1 года.

Каждый конкретный случай, связанный с невозможностью своевременной оплаты услуги по обращению с ТКО, внимательно рассматривается специалистами Мурманского филиала АО «Ситиматик». В случае появления задолженности сотрудники готовы оказать содействие в выработке решения возникшей проблемы. Совместно с партнёрами регоператора в регионе созданы условия для оплаты квитанций за обращение с ТКО без комиссии. Дистанционные сервисы доступны в личном кабинете филиала АО «АтомЭнергоСбыт» в Мурманске, а также в электронной системе «ГИС ЖКХ». Кроме того, не взимается комиссия при оплате ЖКУ с клиентов «Почта Банк». Еще одна возможность сэкономить – воспользоваться терминалами мурманской платежной системы «Мурманплат».