Мобилизованные жители Мурманской области освобождены от начисления пеней при оплате ЖКУВ Мурманске открывается ярмарка «На Севере - Тепло!»
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Мурманская область. Арктика (16+)24.12.22 10:00

Мобилизованные жители Мурманской области освобождены от начисления пеней при оплате ЖКУ

Постановлением губернатора Мурманской области закреплено право мобилизованных граждан и членов их семей на освобождение от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в отношении жилых помещений, расположенных на территории Мурманской области, вне зависимости от совместного проживания и количества жилых помещений, находящихся в собственности либо в найме.

Постановлением утверждён порядок обращения, перечень документов, подтверждающих право на освобождение, и форма подачи заявления.

Освобождение от начисления пеней осуществляется со дня заключения с мобилизованным гражданином контракта до дня прекращения действия вне зависимости от даты подачи заявления.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, для удобства граждан в Мурманской области предусмотрена возможность подачи заявления об освобождении от начисления пени как непосредственно в адрес исполнителей услуг, так и через органы социальной защиты Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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