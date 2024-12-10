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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.24 19:30

Мобильная лаборатория инновационного центра «Рекордика» проводит тестирование спортсменов в Мурманске

В мурманском спорткомплексе «Долина Уюта» началась работа мобильной лаборатории Инновационного центра Олимпийского комитета России «Рекордика». В течение трёх дней специалисты проведут тестирование порядка 40 заполярных спортсменов, занимающихся лыжными гонками, биатлоном, лыжным двоеборьем, скалолазанием, плаванием и велоспортом.

Функциональное тестирование проходит по четырём направлениям – скоростно-силовые качества, их аэробная подготовленность, аэробная производительность (выносливость) и координационные способности. В результате испытаний специалисты формируют отчёт о состоянии спортсмена, который передаётся тренеру для корректировки плана подготовки. Подобное тестирование проходит в Мурманске в четвёртый раз за два последних года.

«В среднем тестирование занимает один час. Между некоторыми тестами спортсмен должен восстановить силы. Например, после работы на тренировочном велосипеде: это самый долгий и затруднительный тест как для атлетов, так и для специалистов. Каждые две минуты нагрузка повышается, и таким образом мы доводим спортсмена до максимума», – рассказала главный специалист мобильной лаборатории инновационного центра «Рекордика» Полина Арефьева.

Как сообщает региональное Министерство спорта, данное мероприятие плановое, и следующее тестирование пройдёт в 2025 году. Кроме того, организатор тестирования заполярных атлетов в лице Центра спортивной подготовки Мурманской области планирует провести курсы повышения квалификации для тренеров и специалистов в отрасли физической культуры и спорта.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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