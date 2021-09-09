Мобильная ярмарка «Наша рыба» развернётся в центре Мурманска в эту субботу

В ближайшую субботу, 11 сентября, в центре Мурманска будет работать мобильная ярмарка «Наша рыба». Жители города смогут приобрести охлажденную, мороженую, копчёную рыбу, пресервы, морепродукты по ценам на 25-30% ниже рыночных.

Брендированные фудтраки будут установлены по адресу: г.Мурманск, ул.Воровского, район дома №11. Товары можно будет приобрести с 11.00 до 19.00.

Напомним, мобильная ярмарка организована в рамках социального проекта «Наша рыба», реализуемого на территории Мурманской области АНО «Мурманконгресс» по инициативе главы региона Андрея Чибиса. Она посещает населенные пункты региона: в августе ярмарка состоялась в Коле и Североморске, 25 сентября развернётся в Кандалакше.