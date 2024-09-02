Мобильный центр обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта» доберётся в удалённые поселения нашего региона

Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск продолжает совершенствовать доступность клиентских услуг. Гарантирующий поставщик электроэнергии не только открывает современные Центры обслуживания клиентов стационарного формата в крупных населённых пунктах, но и забоится о жителях удалённых поселений.

В конце прошлой недели филиал презентовал мобильный центр обслуживания клиентов, который будет курсировать по региону в рамках утверждённого графика и оказывать услуги «АтомЭнергоСбыта» в очном формате клиентам, проживающим в отдалённых населённых пунктах.

Мобильный центр обслуживания клиентов – это передвижной офис на колесах, оборудованный всем необходимым для обслуживания потребителей. Здесь клиенты могут заплатить за электроэнергию, ТКО и капремонт без комиссии, передать показания, оформить документы, сверить расчёты и решить все необходимые вопросы по энергоснабжению.

«Сегодня мы в прямом смысле стали ближе к нашим клиентам. В передвижном современном многофункциональном цифровом офисе, в котором созданы все условия для обслуживания клиентов, можно получать все консультации и услуги максимально быстро и легко по месту жительства, без лишних затрат времени на поездки в город или район. Теперь клиенты из самых отдаленных мест региона смогут получить услуги высокого качества в мобильном офисе. Для работы мобильного ЦОК разработан график перемещения по региону, который составлен исходя из потребностей клиентов», – рассказали в «АтомЭнергоСбыте».

Клиентская база мурманского филиала насчитывает более 353 тысяч потребителей – физических лиц во всех муниципальных образованиях региона, включая отдаленные и закрытие территории. В связи с этим высокий запрос на получение услуг энергосбытовой организации в полном объёме оправдан, считают в компании.

Уже в сентябре мобильный ЦОК отправится к потребителям. График работы передвижного офиса будет строиться при взаимодействии с муниципалитетами.

Фото предоставила пресс-служба Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.