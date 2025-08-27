Мобильный центр обслуживания клиентов «Росатом Энергосбыт» Мурманск вышел в финал конкурса «100 лучших товаров России»

Мобильный центр обслуживания клиентов (ЦОК) успешно прошёл отборочный тур и вышел в финал Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Мобильный ЦОК – это не просто передвижной офис; это поистине уникальный и стратегически важный для Мурманской области проект.

Как отмечает пресс-служба филиала «Росатом Энергосбыт» Мурманск, представляя собой многофункциональный центр обслуживания на колесах, он кардинально меняет подход к взаимодействию с клиентами, преодолевая географические барьеры и обеспечивая максимальную оперативность. Теперь жители самых удалённых и малонаселённых пунктов региона могут получить полный спектр услуг по энергоснабжению – от консультаций до оплаты без комиссии – не покидая своего места проживания.

Для Мурманской области это событие имеет колоссальное значение. «Росатом Энергосбыт» становится ближе к каждому из порядка 379 тысяч северян, подтверждая свою приверженность принципам равного доступа к качественному сервису. Это ощутимо повышает качество жизни северян, экономя время и средства, которые ранее тратились на поездки в муниципальные центры.

«Мы гордимся тем, что наш мобильный ЦОК не просто успешно реализован, но и получает столь высокое признание на федеральном уровне, – подчеркнул заместитель генерального директора - директор филиала «Росатом Энергосбыт» Мурманск Дмитрий Базаров. – За время своей работы он совершил 25 рейсов, оказав консультации и услуги более чем 150 клиентам. Но самым ценным для нас являются положительные отзывы северян. Эти слова благодарности – не просто показатель эффективности, это истинный знак высокого доверия и подтверждение того, что наш проект – это действительно важная и востребованная инициатива, направленная на повышение качества жизни в каждом уголке Мурманской области. Мы продолжим развивать эту программу, делая наши услуги максимально доступными и удобными для всех жителей региона, ведь наша главная миссия – обеспечить надежное энергоснабжение и безупречный сервис для каждого северянина».

Участие в финале «100 лучших товаров России» подтверждает статус Мобильного ЦОКа как инновационного и социально значимого проекта, устанавливающего новые стандарты качества обслуживания в энергетической отрасли.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Росатом Энергосбыт» Мурманск.